Nadadores do País em ação na Austrália Gustavo Borges, Rogério Romero, Ricardo Cintra e Thiago Pereira já estão em Melbourne, para a 4ª etapa da Copa do Mundo de Natação, que acontece de sexta a domingo. O grupo enfrentará desafios fortes contra astros internacionais, como Ian Thorpe, destaque da equipe australiana. As etapas finais serão em janeiro de 2003.