Nadadores iniciam treinos no Minas Os nadadores Rogério Romero e Patrícia Comini, que deixaram o Flamengo ? a natação do clube também enfrenta atraso nos salários ? fazem o primeiro treino no Minas Tênis Clube nesta segunda-feira. O primeiro compromisso pela equipe minastenista será o 41.º Troféu Brasil, de 30 maio a 3 de junho, no Rio. Especialista no nado costas, Romero disputou quatro olimpíadas ? foi o único finalista nos Jogos de Sydney, no ano passado. Nadou pelo Minas de 1989 a 1998, quando se transferiu, junto com a mulher Patrícia, para o Flamengo.