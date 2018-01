Nadal admite que só chegará ao topo quando Federer deixar A supremacia de Roger Federer é tão grande no tênis mundial que desanima até seus principais rivais. O espanhol Rafael Nadal, atual número 2 do ranking da ATP, admite que chance dele chegar ao topo virá só quando o suíço deixar. Aos 25 anos, Federer lidera o ranking mundial desde fevereiro de 2004. Ao todo, já conquistou nove títulos de torneios de Grand Slam. Só nesta temporada, foram 92 vitórias e apenas cinco derrotas, sendo campeão de 12 das 17 competições que disputou - em outras quatro delas, ficou com o vice. Diante dessa performance, o único que consegue chegar perto de Federer atualmente é Nadal. Mas o espanhol não vê esperanças de desbancar o rival num futuro próximo. "Tenho que estar preparado para quando o suíço diminuir seu ritmo", disse o tenista de 20 anos, em entrevista à televisão Cuatro, da Espanha. "Federer está num nível superior aos demais. Acho que ele vai manter esse ritmo por mais um ou dois anos. Não pode agüentar mais do que isso, é muita pressão", avisou Nadal. Atual bicampeão de Roland Garros, Nadal ainda vê pontos de seu jogo que precisam evoluir. "Estou melhorando o saque, mas preciso melhorar mais. Minha direita é bastante segura e tenho que mantê-la assim. Há sempre coisas para melhorar", revelou. Sobre os objetivos para 2007, Nadal contou que seu desejo é estar na Masters Cup de Xangai, torneio no final do ano que reúne os oito melhores tenistas da temporada. "Ficar entre os oito melhores é o que planejo todos os anos", explicou o tenista, feliz pelo que fez em 2006. "Comecei a temporada com uma contusão, mas fui campeão em Roland Garros e cheguei à final de Wimbledon, passando do saibro para o piso de grama em tão pouco tempo e conseguindo me adaptar bem." Depois das festas de fim de ano na Espanha, Nadal deve começar a temporada de 2007 com a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam, que será jogado a partir do dia 15 de janeiro, em Melbourne.