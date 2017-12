Nadal arrasa mais um adversário em Roma Rafael Nadal fez mais uma vítima no Masters Series de Roma, torneio disputado em quadras de saibro, que distribui cerca de US$ 2,5 milhões em prêmios. Nesta quarta-feira, pela segunda rodada, o tenista espanhol derrotou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Atual número 2 do mundo, Nadal chegou nesta quarta-feira à marca de 49 vitórias seguidas em quadras de saibro. Assim, fica ainda mais perto do recorde do argentino Guillermo Villas, que venceu 53 partidas consecutivas neste tipo de piso. Nadal precisou de apenas 1 hora e 10 minutos de jogo para derrotar Volandri. Agora, o espanhol de 19 anos vai enfrentar o inglês Tim Henman, que eliminou o sueco Thomas Johansson por 7/6 (10/8) e 6/1. A surpresa do dia em Roma foi a eliminação do russo Marat Safin. Ele perdeu para o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/3). Em outros jogos desta quarta-feira, o chileno Fernando Gonzalez derrotou o russo Mikhail Youzhny por 6/4, 5/7 e 6/3, o russo Nikolay Davydenko venceu o espanhol Fernando Verdasco por 6/1, 3/6 e 6/0 e o checo Radek Stepanek ganhou do finlandês Jarkko Nieminen por 6/4 e 7/5 (7/5).