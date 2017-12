Nadal avança em Roma e se aproxima de recorde no saibro O tenista espanhol Rafael Nadal derrotou, nesta sexta-feira, o chileno Fernando González por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 -, em 1 hora e 42 minutos, e avançou às semifinais do Masters Series de Roma, na Itália, o quarto desta série na temporada. De quebra, o número 2 do ranking mundial da ATP conquistou sua 51ª vitória consecutiva em quadras de saibro e se aproximou ainda mais do recorde do argentino Guillermo Villas, que é de 53 triunfos. Se conquistar o título no torneio italiano, Nadal igualará a marca de Villas e terá a chance de ultrapassá-lo na sua estréia no Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, que começará na próxima segunda-feira. Para chegar até a final, o espanhol terá pela frente na semifinal o vencedor do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o francês Gael Monfils. A outra semifinal do Masters de Roma já está definida. O suíço Roger Federer venceu o espanhol Nicolas Almagro e jogará contra o argentino David Nalbandian, que bateu o croata Mario Ancic. Na final da Masters Cup do ano passado, em Xangai (China), o tenista sul-americano levou a melhor sobre o melhor do mundo.