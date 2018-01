Nadal avança no US Open, e último brasileiro é eliminado O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do US Open, o último Grand Slam de 2006, ao derrotar o peruano Luis Horna por 3 a 1 (6/4, 4/6, 6/4 e 6/2). Esta já é a melhor campanha do atual campeão de Roland Garros no torneio disputado em Nova York. "Foi um jogo muito duro, Luis esteve bem nas direitas e no saque e estou feliz por ter vencido", afirmou Nadal, que levou 2 horas e 43 minutos para vencer o jogo. Enquanto Nadal avançava, caía o último brasileiro na disputa do US Open. Thiago Alves, o único a chegar à segunda rodada (Marcos Daniel e Flávio Saretta caíram na estréia), não resistiu à experiência do espanhol Fernando Verdasco e foi eliminado em três sets, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 6/1. Foi o primeiro Grand Slam da carreira de Thiago, que precisou passar pelo qualifying. O espanhol Tommy Robredo, que eliminou Saretta, passou pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee por 3 a 1 (3/6, 6/3, 6/4 e 6/1). Outro espanhol que chegou à terceira rodada é David Ferrer, que passou em três sets pelo norte-americano Justin Gimelstob (6/2, 6/4 e 6/1). O australiano Lleyton Hewitt, campeão do torneio em 2001, venceu fácil o checo Jan Hernych por 6/4, 6/2 e 6/2, e avançou à terceira rodada. Em outros jogos já encerrados, o suíço Stanislas Wawrinka bateu o sueco Robin Soderling por 3 a 2 (6/7 (4/7), 2/6, 7/6 (7/4), 6/0 e 6/1), enquanto o francês Richard Gascquet passou facilmente pelo compatriota Gilles Simon (6/0, 6/2 e 6/3).