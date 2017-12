Nadal cai diante de Blake em sua estréia na Masters Cup O tenista espanhol Rafael Nadal foi derrotado nesta segunda-feira em sua estréia na Masters Cup de Xangai (competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada). O espanhol, atual número dois do mundo, não suportou o norte-americano James Blake e perdeu por 2 sets a 0. A partida, válida pela chave ouro, teve 1h43 de duração. Melhor fisicamente, Blake, que ocupa o oitavo lugar no ranking da ATP, utilizou o seu forte saque para fazer 6/4 no primeiro set. No segundo, Nadal até esboçou uma reação e chegou a abrir quatro pontos de vantagem sobre o rival. No entanto, Blake se recuperou e levou a partida para o tie-break, onde fechou com facilidade o jogo 7/6 (7/0). Ao todo, Blake teve 10 aces ao longo do duelo, contra apenas um do espanhol. Por sinal, o norte-americano nunca perdeu uma partida nos três confrontos contra Nadal. Além disso, essa foi a 57.º vitória de Blake na temporada - ele disputou 80 jogos. Ainda pela chave ouro, mais uma partida aconteceu nesta segunda-feira: o espanhol Tommy Robredo foi derrotado pelo russo Nikolay Davydenko. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais da competição, que distribui quase US$ 4,5 milhões em prêmios.