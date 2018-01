Nadal derrota Federer e é campeão em Montecarlo No duelo dos melhores tenistas do mundo na atualidade, o espanhol Rafael Nadal levou a melhor e conquistou o título do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribuiu US$ 2,5 milhões em prêmios. Na final deste domingo, ele derrotou o suíço Roger Federer por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (2/7), 6/3 e 7/6 (7/5), depois de 3 horas e 49 minutos de jogo. Atual rei do saibro, Nadal consegue assim o bicampeonato em Montecarlo e aumenta sua vantagem no confronto direto com Federer. Agora, o espanhol soma 4 vitórias contra apenas 1 derrota para o suíço. Na verdade, Nadal impôs as duas únicas derrotas de Federer na atual temporada. A outra foi na final do Torneio de Dubai. Além disso, o tenista espanhol de 19 anos já tem 42 vitórias seguidas em jogos nas quadras de saibro. Mas, apesar do título, Nadal não vai conseguir ultrapassar Federer na liderança do ranking mundial. O espanhol continua em segundo lugar, bem atrás do suíço.