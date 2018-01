Nadal derrota Gaudio e está na final em Montecarlo O tenista espanhol Rafael Nadal é o primeiro finalista do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribui US$ 2,5 milhões em prêmios. Neste sábado, o número 2 do mundo confirmou seu favoritismo e derrotou o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/1. O adversário de Nadal na final será conhecido ainda neste sábado. Ele sairá do jogo entre o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, e o chileno Fernando González. Atual campeão do Masters Series de Montecarlo, Nadal conseguiu neste sábado a sua 41ª vitória seguida em torneios disputados em quadras de saibro. Assim, em busca desse recorde, o tenista espanhol de 19 anos só está atrás do sueco Bjorn Borg (46 partidas) e do argentino Guillermo Vilas (53).