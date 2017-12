Nadal derrota Haas e pega Tomas Berdych nas quartas O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, confirmou o seu favoritismo e derrotou nesta quinta-feira o alemão Tommy Haas, 13.º pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, pelas oitavas-de-final do Masters Series de Madri, competição que dá aos tenistas cerca de US$ 2,4 milhões em prêmios. Nadal, bicampeão de Roland Garros, forçou o seu jogo nas bolas cruzadas e confirmou todos os seus serviços. Desta forma, ele precisou de 1h27 para passar por Haas. O jovem espanhol, de 20 anos, já faturou mais de US$ 3,3 milhões em prêmios nesta temporada e é o atual campeão de Madri. Na próxima fase, Nadal terá como adversário o checo Tomas Berdych, cabeça-de-chave número 11. Em três confrontos contra Berdych, o espanhol perdeu dois. Outro favorito que avançou foi o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número quatro, que precisou de três sets para passar pelo inglês Tim Henman, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5. Agora, Nalbandian enfrentará nas quartas-de-final o russo Marat Safin - ambos os tenistas fizeram a decisão de Madri em 2004, que terminou com a vitória de Safin.