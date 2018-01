Nadal desiste do Aberto da Austrália A lesão e o pé cada vez mais deformado causam preocupações na equipe do tenista espanhol. Só os tratamentos médicos e fisioterápicos não têm dado o resultado esperado e Rafael Nadal terá de jogar a temporada de 2006 com um tênis especial, com solado e palmilhas adaptadas à sua atual conformação óssea para diminuir a pressão no tornozelo e dar maior conforto ao jogador, que tem na velocidade e agilidade de pernas uma de suas mais eficientes armas. "A recuperação total de Nadal exige um processo bastante lento", adverte o médico Ruiz Gotorro, que cuida do tenista em Barcelona e é responsável pelo tratamento de vários jogadores do circuito, estando esta semana inclusive com o brasileiro Gustavo Kuerten. Em observação em Barcelona, Guga chegou inclusive a bater bola com Nadal para passar por exames de avaliação com Ruiz Gotorro, o médico que há mais de um ano o aconselhou a passar pela segunda cirurgia no quadril. Com a saída de Nadal e também de Andre Agassi, o caminho ao título do Aberto da Austrália fica aberto para o suíço Roger Federer, que no ano passado caiu nas semifinais diante do russo Marat Safin.