Nadal deve levar o troféu de melhor esportista do ano A temporada quase perfeita de Rafael Nadal em 2010 deixa pouca margem para surpresas hoje, na entrega do troféu. Apesar da forte concorrência do argentino Messi e do mago da NBA Kobe Bryant, o tenista espanhol é favorito absoluto para vencer pela segunda vez, agora como melhor esportista - em 2006, ele ganhou como revelação. Não por coincidência, Nadal é o único estará na cerimônia de entrega hoje, às 19h30 (13h30 de Brasília),