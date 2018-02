Nadal diz que chegou a pensar que nunca mais jogaria tênis Atual número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal, de 19 anos, declarou nesta terça-feira que chegou a pensar que a lesão sofrida no pé esquerdo, em outubro do ano passado, o obrigaria a encerrar a carreira. "Cheguei a pensar de tudo, inclusive que não poderia mais voltar a jogar tênis. Fiquei com muito medo. Chorei por diversas vezes em casa, principalmente quando não podia jogar tênis por causa da dor", revelou o tenista em entrevista ao jornal espanhol El Mundo Deportivo. Nadal está a quatro meses sem jogar tênis por causa de uma lesão no pé esquerdo, sofrida no Torneio de Madrid, em outubro do ano passado, quando ele derrotou o croata Ivan Ljubicic. Em exibição neste último domingo, na França, Nadal derrotou o tenista francês Fabrice Santoro por 6/2, 1/6 e 10/3 - o último set foi um tie-break especial. O espanhol voltará a jogar no circuito profissional da ATP no próximo dia 13, em Marselha, na França. Nadal revelou que chorou junto com Federer, quando o suíço - número um do mundo - levantou o troféu do Aberto da Austrália, em janeiro. "Eu comecei a chorar junto. Caíram muitas lágrimas. Sei o que é ganhar um torneio de Grand Slam quando se está com pressão. Você perde o controle e começa a chorar". Sobre sua volta, Nadal espera adquirir ritmo e não sentir mais dores no pé esquerdo. "Primeiro espero não ter mais dores. Depois, quero recuperar ritmo para disputar os principais torneios do ano".