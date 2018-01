Nadal diz que sua meta não é ser o número 1 do mundo O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão do torneio de Roland Garros em 2005, declarou nesta quarta-feira que seu objetivo para este ano não é ser o número 1 do mundo, mas sim recuperar-se de uma lesão no pé esquerdo e ganhar ritmo de jogo para a disputa dos dois primeiros Masters Series da temporada, em Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos. Nadal se mostrou cauteloso ao falar da possibilidade de chegar ao topo do ranking da ATP - que tem o suíço Roger Federer como número 1 - e criticou a dureza da temporada, sugerindo uma reformulação completa no circuito e na forma de disputa dos torneios. O espanhol está ausente das quadras desde o título do Masters Series de Madri, em outubro, e só voltará no dia 13 de fevereiro, quando disputará o Torneio de Marselha, na França.