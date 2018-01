Nadal é campeão em Barcelona e passa Bjorn Borg O tenista espanhol Rafael Nadal conquistou neste domingo o Torneio de Barcelona ao bater na final o compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, com duplo 6/4. De quebra, Nadal tornou-se o segundo jogador com mais vitórias seguidas no saibro: agora são 47, uma a mais que o sueco Bjorn Borg, seis vezes campeão de Roland Garros. O recordista é o argentino Guillermo Villas, com 53. Além da marca histórica, o resultado deste domingo deu ao jovem de 19 anos seu terceiro título na atual temporada - já havia vencido em Dubai e Monte Carlo -, o 15º na carreira.