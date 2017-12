Nadal é eliminado na segunda rodada em Estocolmo Jogando em casa, o tenista sueco Joachim Johansson provocou uma grande surpresa nesta quarta-feira, na segunda rodada do Torneio de Estocolmo, na Suécia. Ele derrotou o espanhol Rafael Nadal, atual segundo colocado do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 da competição. Joachim Johansson ocupa atualmente a 690ª posição no ranking mundial, depois de ficar 5 meses parado recuperando-se de contusão. No jogo desta quarta-feira, ele não deu muitas chances para Nadal, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Essa é apenas a 9ª derrota de Nadal na temporada 2006, sendo que ele conquistou 54 vitórias. Além disso, soma 5 títulos só neste ano: nos Masters Series de Monte Carlo e Roma, nos Torneios de Barcelona e Dubai e no Grand Slam de Roland Garros. Já o norte-americano James Blake, outro grande favorito ao título do torneio, venceu nesta quarta-feira. Cabeça-de-chave número 2, ele ganhou do sueco Thomas Johansson também por 2 a 0, com 6/3 e 6/2. Em outros jogos do Torneio de Estocolmo, que distribui 680 mil euros em prêmios, o sueco Robin Soderling venceu seu compatriota Jonas Bjorkman por 6/0 e 6/2, o belga Olivier Rochus ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 6/2, 6/7 (5/7) e 6/2 e o finlandês Jarkko Nieminen derrotou o francês Michael Llodra por duplo 6/4.