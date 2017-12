Nadal e Federer desistem de disputar o Masters de Hamburgo O tenista espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer não vão disputar o Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. A decisão dos tenistas foi anunciada nesta segunda-feira pelos organizadores da competição. Nadal, que no domingo conseguiu igualar a marca do argentino Guillermo Vilas com 53 vitórias seguidas em pistas de saibro após bater Federer na final do Masters de Roma, só vai voltar a disputar uma partida nesse tipo de quadra no dia 28 de maio, quando participará do Torneio de Roland Garros, na França. Mais uma vitória no saibro e Nadal se tornará o tenista com maior número de vitórias seguidas do mundo. Já no ranking de entradas da ATP, anunciado nesta segunda, o espanhol diminuiu a diferença para Federer em 650 pontos. Confira a classificação dos rankings: Ranking de Entradas da ATP: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.010 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.635 3.º David Nalbandian (ARG) - 3.065 4.º Andy Roddick (EUA) - 2.635 5.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.635 6.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.345 7.º James Blake (EUA) - 1.865 8.º Fernando González (CHI) - 1.730 9.º Gaston Gaudio (ARG) - 1.730 10.º Lleyton Hewitt (AUS) - 1.595 88.º Marcos Daniel (BRA) - 449 101.º Flávio Saretta (BRA) - 408 456.º Gustavo Kuerten (BRA) - 60 Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 632 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 384 3.º Ivan Ljubicic (CRO) - 251 4.º David Nalbandian (ARG) - 250 5.º Marcos Baghdatis (CYP) - 196 6.º James Blake (EUA) - 186 7.º Tommy Haas (ALE) - 176 8.º Nikolai Davydenko (RUS) - 168 9.º Jarkko Nieminen (FIN) - 150 10.º Mario Ancic (CRO) - 139 94.º Marcos Daniel (BRA) - 20 139.º Flávio Saretta (BRA) - 8 146.º Ricardo Mello (BRA) - 7 183.º André Ghem (BRA) - 3 217.º Gustavo Kuerten (BRA) - 1 217.º André Sá (BRA) - 1 217.º Júlio Silva (BRA) - 1