Nadal e Federer realizarão jogo-exibição na Coréia do Sul Mesmo que os dois melhores tenistas do mundo não se enfrentem na Masters Cup de Xangai, os torcedores ainda poderão acompanhar neste ano mais um duelo entre eles. O suíço Roger Federer e o espanhol Rafal Nadal confirmaram que na próxima semana disputarão um jogo-exibição na cidade de Seul, na Coréia do Sul. "Assim que acabar a competição na China, eles estarão desembarcando na Coréia para iniciar os preparativos para o jogo", contou Lee Seung-Hwan, um dos organizadores do evento. Só neste ano, Nadal derrotou Federer em quatro finais (Roma, Montecarlo, Dubai e Roland Garros). O suíço, por sua vez, conseguiu dar o troco no espanhol na final de Wimbledon. Federer lidera o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), com 7.620 pontos. Já Nadal aparece em segundo, com 4.270.