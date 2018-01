Nadal e Gaudio se enfrentarão na semifinal em Montecarlo Pela fase quarta-de-final do Masters Series de Montecarlo, evento que distribui quase 3 milhões de euros em prêmios, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta sexta-feira o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Nadal teve total controle da partida e não encontrou muitas dificuldades para superar o argentino em 1h10min de jogo. A vitória do espanhol foi a sua 40ª seguida em pistas de saibro, o mesmo número alcançado por Tomas Muster, em 1995. O recorde pertence ao argentino Guillermo Vilas, que em 1977 ficou 53 partidas sem perder. O adversário de Nadal na fase semifinal de Montecarlo será o argentino Guillermo Coria, que nesta sexta venceu com facilidade o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Gaudio alcançou pela segunda vez em sua carreira as semifinais do Masters de Montecarlo. Já Nadal é o atual campeão do torneio. No ano passado ele venceu Guillermo Coria na final.