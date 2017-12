Nadal elimina Davydenko e vai pegar Federer em Xangai O jogo mais esperado da Masters Cup de Xangai (competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada) irá acontecer no próximo sábado. Nesta sexta-feira, o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1. Com isso, ele garantiu o segundo lugar da chave ouro e vai pegar nas semifinais o suíço Roger Federer, número um da ATP. Para se classificar, Nadal teve de superar uma lesão na perna esquerda e o forte saque de Davydenko (ele teve 12 aces na partida). No primeiro set, o russo não cometeu erros e levou a melhor, fechando em 7/5. Já no segundo, Nadal se esforçou e conseguiu quebrar o serviço do rival - com isso, ele fez 6/4 e empatou a série. No início do terceiro set, Nadal, que é o atual bicampeão de Roland Garros, acabou sentindo uma lesão na perna esquerda e precisou ser atendido pelos médicos. Mesmo assim, ele conseguiu quebrar o saque de Davydenko e ganhou o set novamente por 6/4. A partida teve quase 2h45 de duração. Mesmo com a vitória, Nadal não conseguiu superar o norte-americano James Blake (líder da chave), já que ele levou desvantagem no confronto direto. Por sua vez, Davydenko ficou em terceiro lugar e fora das semifinais. O outro componente da chave, o espanhol Tommy Robredo, terminou em último lugar. Nas semifinais, Blake enfrentará o argentino David Nalbandian, atual campeão da Masters Cup. Já Nadal terá Federer pela frente (será a sexta vez no ano que eles duelarão). Por sinal, o espanhol foi responsável por quatro das cinco derrotas que o suíço teve nesta temporada, em mais de 80 jogos disputados. Em toda a história, Nadal e Federer se enfrentaram por oito vezes, com seis triunfos do espanhol.