Nadal estréia com vitória no Masters Series de Toronto Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal estreou com vitória nesta terça-feira no Masters Series de Toronto, evento disputado em quadra dura (de cimento) e que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios, ao fazer 2 sets a 0 no chileno Nicolas Massu, em quase duas hora de partida. Apesar de mostrar muita disposição no primeiro set, o chileno acabou derrotado por 6/3. Já no segundo, Nadal, atual campeão de Toronto, não encontrou problemas para quebrar o saque de Massu e fechar em 6/2. Essa foi a primeira competição disputada pelo espanhol depois que ele perdeu a final de Wimbledon para o suíço Roger Federer, em julho. Na próxima fase, Nadal vai enfrentar o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que nesta terça passou pelo colombiano Alejandro Falla por 2 a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (5/7) e 6/1. Outro espanhol que avançou foi Juan Carlos Ferrero, que derrotou o norte-americano Paul Goldstein por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/2. Cabeça-de-chave número cinco, o norte-americano James Blake não encontrou problemas para fazer 2 a 0 no canadense Philip Bester, com parciais de 6/4 e 6/1. Já o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave seis, decepcionou e foi derrotado pelo belga Xavier Malisse, parciais de 6/3 e 7/5. Outro que decepcionou foi o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça dez, que perdeu para o francês Julien Benneteau por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 6/3. Já o alemão Tommy Haas não encontrou dificuldades para fazer duplos 6/3 no bielo-russo Max Mirnyi.