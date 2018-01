Nadal ganha de sul-coreano e avança no Masters de Toronto Atual campeão do Masters Series de Toronto (Canadá), o espanhol Rafael Nadal conseguiu a classificação às oitavas-de-final ao superar, nesta quarta-feira, o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 28 minutos de partida. O cabeça-de-chave número dois da competição canadense pega na próxima fase o checo Tomas Berdych, 13º pré-classificado, que eliminou o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4. Nadal, que ocupa o segundo posto no ranking de entradas e da Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), já enfrentou Berdych por duas ocasiões no circuito, com uma vitória para cada lado. No último confronto, o checo levou a melhor ao vencer o espanhol no Masters Series de Cincinnati (EUA), em 2005. Em outra partida desta quarta-feira, o alemão Tommy Haas, cabeça-de-chave número 16, decepcionou ao perder para o russo Dmitry Tursunov, 27º tenista do mundo, por 2 a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/1. O russo terá pela frente nas oitavas-de-final o suíço Roger Federer, que passou pelo francês Sebastién Grosjean. Já o espanhol Carlos Moya não teve dificuldades para ganhar do alemão Denis Gremelmayr por 2 a 0, com 6/1 e 6/4. O atual 49º colocado do ranking de entradas vai disputar uma vaga nas quartas-de-final diante do britânico Andy Murray, que passou pelo inglês Tim Henman por 2 a 0 (6/2 e 7/6). O australiano Lleyton Hewitt, 11º cabeça-de-chave, deixou a competição por causa de uma lesão. Ele estava perdendo o jogo para o sueco Thomas Johansson por 1 a 0 (6/3) e também estava atrás no set seguinte. O tenista europeu enfrenta nas oitavas o belga Xavier Malisse, que ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 0 (7/6 e 6/3).