Nadal leva susto, mas avança no Masters de Cincinnati Apesar do susto no primeiro set, o espanhol Rafael Nadal, cabeça-de-chave número dois, garantiu a classificação à segunda fase do Masters Series de Cincinnati ao vencer, de virada, o norte-americano Sam Querrey por 2 a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/3. Na próxima rodada, o segundo tenista do ranking de entradas do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) vai enfrentar o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que passou pelo francês Arnaud Clement, com um duplo 6/4. Curiosamente, o asiático foi o adversário de Nadal no último Masters Series, em Toronto (Canadá). O espanhol passou pelo rival na primeira rodada da competição por 2 a 0. Em outro jogo da rodada, o croata Ivan Ljubicic, quarto pré-classificado, ganhou do britânico Greg Rusedski por 2 a 0, com 6/3 e 6/4. Ele vai jogar na próxima fase com o russo Mikhail Youzhny, que eliminou o alemão Bjorn Phau (6/2 e 6/3). Já o alemão Tommy Haas, 14º cabeça-de-chave, garantiu a sua permanência no torneio ao derrotar o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. O germânico vai jogar na segunda rodada contra o francês Gilles Simon, que ganhou do checo Lukas Dlouhy, com um duplo 6/4.