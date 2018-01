Nadal não jogará Copa Davis pela Espanha A Federação Espanhola de Tênis anunciou, nesta segunda-feira, que Rafael Nadal, número dois do mundo, não fará parte da equipe espanhola que enfrentará a Bielo-Rússia - em Minsk, pela primeira fase da Copa Davis, entre 10 e 12 de fevereiro - por estar contundido. Nadal não participou do primeiro Gran Slam do ano - o Aberto da Austrália, que está sendo disputado em Melbourne - porque não se recuperou de uma lesão no pé esquerdo. O grupo espanhol será composto por David Ferrer, Tommy Robredo, Fernando Verdasco e Feliciano López, anunciou o capitão da equipe Emílio Sánchez Vicário. A Espanha foi campeã da Copa Davis em 2004, ao derrotar os Estados Unidos na final.