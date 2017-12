Nadal passa por Robredo e conquista 1ª vitória em Xangai Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal conquistou nesta quarta-feira a sua primeira vitória na chave ouro da Masters Cup, competição que reúne os oito melhores tenistas do ano e é realizada em Xangai. Com tranqüilidade, ele passou pelo seu compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, em 1h41 de duelo. Atual bicampeão de Roland Garros, Nadal começou desatento no primeiro set e chegou a estar perdendo por dois pontos de diferença. Mas, ele conseguiu se recuperar e virou no tie-break: 7/6 (7/2). No segundo set, o número dois do mundo aproveitou o cansaço de Robredo e com tranqüilidade fechou o jogo em 6/2. Ao todo, Nadal teve apenas dois aces na partida, contra quatro do rival. Na próxima rodada da chave ouro, que acontecerá na sexta-feira, Nadal enfrentará o russo Nikolay Davydenko. Quem vencer garante vaga às semifinais, já que ambos estão empatados na segunda posição do grupo, com uma vitória e uma derrota. Por sinal, Davydenko foi derrotado nesta quarta pelo norte-americano James Blake, que por sua vez foi beneficiado pela derrota de Robredo e se tornou o primeiro tenista a se classificar às semifinais.