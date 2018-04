Nadal perde para Tsonga e fica fora da semifinal

Rafael Nadal terminou o ano de maneira melancólica. Depois da imponente derrota sofrida diante de Roger Federer, na terça-feira, o número 2 do mundo não conseguiu superar Jo-Wilfried Tsonga. Perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (6-2), 4/6 e 6/3, e deu adeus à Masters Cup.

Com o resultado, o francês passou às semifinais do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, e faz companhia ao suíço Roger Federer, que também busca uma vaga na decisão.

Com o fim das disputas do Grupo B, Tsonga saiu como o azarão do dia e Federer, como o grande favorito ao título. Ontem, o suíço teve tranquilidade para derrubar o americano Mardy Fish, derrotado por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/3).

Além do 15.º triunfo consecutivo, Federer também está perto de retomar a 3.ª posição do ranking, hoje nas mãos de Andy Murray. Para superar o britânico, que se machucou e abandonou o torneio, basta ao suíço vencer a semifinal, amanhã.

Federer e Tsonga saberão, hoje, seus rivais. Nesta tarde haverá o confronto sérvio entre Novak Djokovic e Janko Tpisarevic (que não tem mais chances de ir à semi) e o duelo entre o espanhol David Ferrer, que já está na próxima fase, e o checo Tomas Berdych.