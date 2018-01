Nadal sofre acidente de carro na Espanha, mas passa bem O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, levou um susto nesta terça-feira, em Manacor, na Espanha, ao sofrer um acidente automobilístico. Segundo Sebastiá Nadal, pai do garoto, o bicampeão de Roland Garros perdeu o controle do carro por causa de um buraco na pista e acabou se chocando contra um muro - no entanto, ele não sofreu nenhum ferimento grave. "Não aconteceu nada com Nadal, que por sinal já está descansando e pescando ao lado da família. Acontece que faz pouco tempo que ele dirige", explicou Sebastiá, que também disse ter recebido muitos telefonemas de pessoas preocupadas com a saúde do tenista, que tem 20 anos. No entanto, segundo autoridades espanholas, Nadal teria se chocado contra uma poste e provocado a queda de energia de toda a região de Portocristo, em Monacor. Nadal regressou para a Espanha depois de ficar com o vice-campeonato do Aberto de Wimbledon - que acabou com a vitória de Roger Federer. O espanhol deveria estar disputando o Torneio de Bastad, na Suécia, mas desistiu da competição para poder descansar.