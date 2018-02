Nadal também vence na estréia do Torneio de Dubai Não houve surpresas na primeira rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Depois das vitórias do suíço Roger Federer e do russo Marat Safin, o tenista espanhol Rafael Nadal entrou em quadra nesta terça-feira e ganhou de virada do francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2. Com prêmios de US$ 1 milhão, mas uma bonificação para alguns astros que chega a US$ 300 mil, Dubai conseguiu reunir os dois melhores do mundo num mesmo torneio, o que não acontecia desde setembro do ano passado, no US Open. Assim, Federer e Nadal entram na disputa como favoritos ao título. Número 1 do mundo, Federer estreou também nesta terça-feira e venceu o suíço Stanislas Wawrinka por 7/6 (7/3) e 6/3. Já Safin, que se recuperou de recente cirurgia no joelho, enfrentou o russo Nikolay Davydenko e ganhou por 4/6, 6/2 e 6/2. Aos 19 anos, Nadal ficou dois meses se recuperando de lesão e só voltou a jogar há duas semanas, quando chegou às semifinais em Marselha. Agora em Dubai, ele foi beneficiado pela desistência de seu próximo adversário, o marroquino Younes El Aynaoui, e já garantiu vaga nas quartas-de-final. Em outros jogos desta terça-feira, em Dubai, o checo Tomas Berdych eliminou o belga Christophe Rochus por 6/4 e 6/2, o russo Mikhail Youzhny superou o eslovaco Dominik Hrbaty por 7/5, 1/6 e 6/4 e o checo Radek Stepanek derrotou o holandês John van Lottum por 6/3 e 7/6 (8/6).