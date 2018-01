Nadal vai à final em Barcelona e iguala marca de Borg Rafael Nadal venceu, neste sábado o também espanhol Nicolás Almagro e fará uma final caseira no Torneio de Barcelona, onde enfrenta Tommy Robredo, que bateu o suíço Stanislas Wawrinka. Com esta vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, Nadal , atual campeão, igualou uma marca no saibro de um dos maiores nomes da história do tênis, o sueco Bjorn Borg, com 46 vitórias seguidas no saibro. "Não podem me comparar com Borg, porque ele foi o maior tenista de todos os tempos", enfatizou. O recorde de vitórias no piso de areia batida é do argentino Guillermo Vilas, com 53 vitórias. Marca que Nadal só poderá alcançar no Master Series de Hamburgo, no mês de maio. Já Tommy Robredo confirmou sua regularidade em casa, pois foi campeão da competição em 2004. Além disso, é a segunda vez em três anos que ele chega à final em Barcelona. A vitória sobre Wawrinka foi tranqüila, 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 6/4. Casablanca Nicolas Massu, Primeiro cabeça-de-chave, confirmou o favoritismo e garantiu uma vaga na decisão do Torneio de Casablanca, no Marrocos, também disputado no saibro. O chileno derrotou com facilidade o alemão Bjorn Phau por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e pega na decisão será Daniele Bracciali. O italiano derrotou o francês Gilles Simon, que após levar um 6/0 no primeiro set, abandonou a partida no segundo, quando perdia por 3/1.