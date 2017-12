Nadal vai enfrentar Federer na final de Roland Garros Pelas semifinais do Aberto de Roland Garros, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta sexta-feira o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 0. Agora, ele vai enfrentar na final da competição o suíço Roger Federer, que passou pelo argentino David Nalbandian. Ljubicic, que na quinta-feira havia declarado que o jogo de Nadal era previsível, não conseguiu acompanhar o ritmo do espanhol e foi facilmente derrotado no primeiro set por 6/4. No segundo, Nadal também não encontrou obstáculos e fez 6/2. Já no terceiro set, Ljubicic impôs um forte saque e conseguiu levar a partida para o tie-break. No entanto, o croata acabou perdendo por 7/6 (9/7). Essa foi a 59.ª vitória seguida de Nadal em quadra de saibro. O confronto entre os tenistas durou 2h49. A partida entre Nadal, que vai tentar o bicampeonato de Roland Garros, e Federer, que chegou pela primeira vez na carreira na final da competição, acontecerá no domingo. Nesse ano, os dois tenistas já se enfrentaram por três vezes, com três vitórias do espanhol.