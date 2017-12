Nadal vai enfrentar Federer na final em Roma A final do Masters Series de Roma, torneio que distribui cerca de US$ 2,6 milhões em prêmios, vai reunir os dois melhores tenistas do mundo na atualidade. Neste domingo, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal vão disputar mais um título. Na semifinal deste sábado, Nadal não teve trabalho para derrotar o francês Gael Monfils por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Já Federer, o número 1 do mundo, enfrentou mais dificuldades diante do argentino David Nalbandian, mas ganhou por 2 a 1, com 6/3, 3/6, 7/6 (7/5). Ao derrotar Gael Monfils, Nadal atingiu a incrível marca de 52 vitórias seguidas em quadras de saibro. Assim, ele pode igualar neste domingo o recorde do argentino Guillermo Vilas, que venceu 53 vezes consecutivas neste tipo de piso. Essa será a terceira final entre os dois só nesta temporada. As outras foram no Torneio de Dubai e no Masters Series de Montecarlo, ambas com vitória de Nadal. O tenista espanhol, inclusive, tem vantagem no retrospecto do confronto com Federer, pois venceu 4 jogos e perdeu apenas 1 para o suíço.