Nadal vence alemão e faz a final, em Dubai, contra Federer O que todos previam, e queriam, aconteceu no ATP de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta sexta-feira, o tenista espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, derrotou o alemão Rainer Schuettler por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2 - e se classificou à final do torneio no Oriente Médio, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios. O seu adversário na decisão será ninguém menos que o suíço Roger Federer, número 1 do ranking mundial, que mais cedo havia batido o russo Mikhial Youzhny também por fáceis 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. A decisão, neste sábado, promete ser emocionante. Federer está há 58 jogos invicto em quadras de piso rápido - 16 somente nesta temporada - e disputará sua nona final consecutiva. Este ano já ganhou dois títulos - Aberto da Austrália e ATP de Doha (Qatar) - e busca o quarto seguido em Dubai. A vantagem para Nadal está no confronto direto. Em três partidas, o espanhol ganhou duas vezes - na segunda rodada do Masters Series de Miami, em 2004, e na semifinal de Roland Garros, no ano passado. A vitória de Federer aconteceu justamente numa final - no mesmo Masters Series de Miami, só que em 2005, numa virada espetacular após estar perdendo por 2 sets a 0.