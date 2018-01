Nadal vence e avança no Masters Series de Indian Wells O tenista espanhol Rafael Nadal derrotou na noite desta terça-feira o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e se classificou à oitava-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Agora, Nadal enfrentará o francês Sebastien Grosjean, que também jogou na noite de terça e venceu o belga Xavier Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (12/10) e 6/2. No ano passado, os dois tenistas se enfrentaram por duas vezes, com duas vitórias do espanhol. Outro que garantiu vaga à oitava do Masters Series de Indian Wells foi o croata Mario Ancic, que derrotou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.