Nadal vence e encerra carreira de Agassi em Wimbledon O tenista norte-americano Andre Agassi se despediu neste sábado do Aberto de Wimbledon, competição que ele já ganhou em 1992, ao ser derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, por 3 sets a 0. Um dos grandes nomes da história do tênis, Agassi vai encerrar a sua carreira no US Open, que começa em agosto. Em sua última participação em Wimbledon, Agassi, de 36 anos, mostrou muita disposição no primeiro set e deu trabalho para o jovem Nadal, de 20 anos - o norte-americano só foi derrotado no tie-break, por 7/6 (7/5). No segundo, o rendimento de Agassi caiu e o espanhol não encontrou problemas para fazer 6/2. Com tranqüilidade, o número dois do mundo marcou 6/4 no terceiro e venceu o jogo. Ao final da partida, Agassi foi muito aplaudido pelo público. Nadal, que não é especialista em quadra de grama, tenta o seu primeiro título em Wimbledon. Agora, o tenista espanhol vai enfrentar pelas oitavas-de-final da competição o georgiano Irakli Labadze, que se classificou após o tenista norte-americano Mardy Fish desistir do jogo antes do início do segundo set por causa de uma lesão - no primeiro, Labadze havia vencido por 6/2.