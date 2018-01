Nadal vence e vai enfrentar Tommy Haas em Cincinnati Pela segunda rodada do Masters Series de Cincinnati, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, não teve dificuldades para eliminar nesta quarta-feira o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em aproximadamente 1h20 de jogo. Na próxima fase, Nadal, bicampeão de Roland Garros, vai enfrentar o alemão Tommy Haas, cabeça-de-chave número 14, que precisou de pouco mais de 1h45 para passar pelo tenista francês Gilles Simon por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. A competição norte-americana, que conta pontos para o ranking da ATP e distribui aproximadamente US$ 2,4 milhões em prêmios, serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam do ano, que começará a ser disputado no dia 28 de agosto.