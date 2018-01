Nadal vence e vai pegar Federer na final de Wimbledon O tenista espanhol Rafael Nadal mostrou nesta sexta-feira que está evoluindo em competições disputadas em quadra de grama. Com muita tranqüilidade, o número dois do mundo passou pelo cipriota Marcos Baghdatis por 3 sets a 0 e garantiu vaga à final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Agora, ele vai enfrentar o suíço Roger Federer, que ganhou as últimas três edições da competição inglesa. Nadal começou muito bem a partida e conseguiu neutralizar boa parte dos saques de Baghdatis. O espanhol fechou o primeiro set em 6/1. No segundo, o cipriota equilibrou o jogo e deu muito trabalho a Nadal, que só conseguiu fechar em 7/5. Entretanto, o número dois do mundo voltou a ter controle da partida, quebrou o saque de Baghdatis e fez 6/3 no terceiro. Nesse ano, Nadal já enfrentou Federer por quatro oportunidades, ganhando todas as partidas. Entretanto, desta vez o espanhol terá de enfrentar o suíço na grama - nas outras vezes, os confrontos foram realizados no saibro. "Sei que posso derrotar o Nadal. Espero reverter esses números negativos dos últimos confrontos. Acredito que estou numa grande fase e jogando num alto nível. Estou muito satisfeito com as minhas atuações", explicou Federer, que venceu as últimas 47 partidas disputadas em quadras de grama. Aliás, nos últimos quatro anos em Wimbledon, Federer só perdeu quatro sets. Por sua vez, essa é a primeira vez que Nadal consegue chegar à final da competição inglesa.