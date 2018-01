Nadal vence Tommy Haas e passa às quartas em Cincinnati Com seu maior rival - o suíço Roger Federer - já fora da luta, o espanhol Rafael Nadal avançou para as quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao bater o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, nesta quinta-feira, na sua melhor atuação até agora na competição. Na próxima rodada, Nadal desafiará o compatriota Juan Carlos Ferrero, que eliminou o sueco Robin Soderling também por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4. Em outro jogo do dia pelo torneio, que distribui quase 2,5 milhões de dólares em prêmios, o croata Ivan Ljubicic (cabeça-de-chave número 4) derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty (16.º pré-classificado) por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4. Convite No tênis feminino, a norte-americana Serena Williams - bicampeã do US Open - precisou de um wild card (convite) para participar da competição deste ano. A ex-líder do ranking mundial ocupava a posição de número 139 na época em que fechou a lista de inscritos para o quarto e último Grand Slam da temporada de 2006, que começa no dia 28, em Flushing Meadows, complexo esportivo localizado em Nova York.