Nadal volta a vencer Federer e é campeão em Roma Rafael Nadal fez história neste domingo. O jovem tenista espanhol de 19 anos derrotou mais uma vez o suíço Roger Federer, conquistando o título do Masters Series de Roma. E, mais do que isso, igualou o recorde do argentino Guillermo Vilas com 53 vitórias seguidas em quadras de saibro. A vitória deste domingo foi incrível. Na final do torneio que distribuiu US$ 2,6 milhões em prêmios, Nadal precisou de 5 horas e 5 minutos para derrotar o número 1 do mundo. Foram 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (0/7), 7/6 (7/5), 6/4, 2/6 e 7/6 (7/5). Aos 19 anos, Nadal ocupa a segunda colocação no ranking mundial, mas é o Rei do Saibro. Por isso mesmo, deve bater o recorde de Vilas já nesta semana, quando disputará o Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, que também é realizado neste tipo de piso. Além disso, Nadal ampliou um retrospecto que já é amplamente favorável em confrontos com o número 1 do mundo. Em 6 jogos contra Federer, o espanhol ganhou 5 vezes. O título em Roma é o quarto de Nadal nesta temporada, quando também foi campeão em Dubai, Barcelona e Montecarlo.