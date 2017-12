Nadia Comaneci dá à luz ao primeiro filho aos 44 anos A ex-campeã olímpica e mundial de ginástica, a romena Nadia Comaneci, deu à luz a um menino neste sábado, em Oklahoma City (EUA), onde vive com o marido, o ex-ginasta americano Bart Conner. De acordo com a agência de notícias Rompres, a criança nasceu de cesariana e passa bem. Dylan Paul é o primeiro filho de Comaneci, que está com 44 anos, e Conner. "Estamos muito felizes. Só posso dizer que tanto Dylan quanto a mãe estão muito bem", disse o marido. A ginasta romena ganhou notoriedade mundial ao obter sete notas 10 em provas da Olimpíada de Montreal, em 1976, quando tinha 14 anos. Nas barras assimétricas, Comaneci recebeu o primeiro 10 da história da ginástica feminina em Olimpíadas. Ao final daqueles Jogos Olímpicos, ele obteve três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Quatro anos depois, em Moscou, ela conquistou mais duas medalhas de ouro e duas de prata. Em 1989, Comaneci fugiu do regime comunista do ditador Nicolae Ceaucescu e pediu asilo político nos Estados Unidos.