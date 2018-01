Nado: Brasil é penúltimo no Mundial A equipe brasileira de nado sincronizado terminou na penúltima posição na final do Mundial de Esportes Aquáticos que está realizado em Fukuoka, no Japão. As brasileiras fecharam a sua série com 90 pontos, à frente apenas da Suiça. O Brasil era o único país da América Latina representado no torneio. O país, que nunca teve tradição no nado sincronizado, comemorou a classificação para a final. A técnica Andréa Curi explicou que isso significa evolução. "Chegamos pela primeira vez à final no Mundial de 1998. Em 2000, passamos para o Grupo A da Federação Internacional de Natação, entre as 12 melhores do mundo. Em Sydney, com o dueto, chegamos à primeira final olímpica na história do Brasil." A primeira colocação ficou para a equipe russa, que realizou um exercício quase perfeito e recebeu 99,267 pontos. Na segunda colocação ficou a equipe do Japão (98,200) e o Canadá foi o terceiro (95,267). Veja a classificação do Nado Sincronizado do Mundial de Fukuoka: 1 - Rússia 99,267 pontos 2 - Japão 98,200 3 - Canadá 97,733 4 - EUA 96,267 5 - Espanha 95,267 6 - Itália 94,533 7 - China 93,600 8 - França 92,467 9 - Ucrânia 91,267 10 - Grécia 91,133 11 - Brasil 90,000 12 - Suiça 88,267