Nado sincronizado aprende com as russas Aproveitar a experiência das russas, atuais campeãs olímpicas e mundiais, para aprender e poder sonhar com uma vaga aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, é o objetivo da seleção brasileira de nado sincronizado, que durante 17 dias receberá as adversárias para um intercâmbio. As projeções estão sendo feitas para a competição chinesa, porque ciente da atual diferença técnica do Brasil para outros países, a treinadora Roberta Perillier já descartou a possibilidade de a seleção obter uma vaga às Olimpíadas de Atenas, durante o pré-olímpico que será disputado, em abril, na capital grega. "Ficamos em 13º lugar no Mundial (de Barcelona, em 2003) e não teremos como avançar tanto para conseguir a vaga, já que somente sete países se classificarão", afirmou Roberta, que este ano deixou o cargo de auxiliar-técnica para assumir o comando da seleção. A antiga treinadora, Monica Rosas, agora é supervisora técnica. De acordo com Roberta, apesar de não poder brigar por uma das vagas a Atenas, o pré-olímpico servirá para amadurecer e dar mais experiência à seleção. Durante a competição, a equipe brasileira vai mostrar a coreografia que está sendo preparada em conjunto com a técnica da Rússia, Tatiana Pokroviskaia. Hoje, as seleções brasileira e russa foram recebidas pelo prefeito do Rio, César Maia, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul. O político saudou as russas que permanecerão no Brasil até o dia 20. Durante este período, a equipe fará apresentações em Natal, dia 10, em Recife, dia 11, e no Rio, dias 15, 17 e 18. O Nordeste foi escolhido porque atualmente é responsável por cerca de 50% dos 1.150 praticantes da modalidade no País. A seleção de nado sincronizado termina amanhã seus treinamentos com a técnica russa. Na próxima semana, de 12 a 20, Tatiana se dedicará ao dueto brasileira Carolina e Isabela Moraes, que são favoritas a uma vaga a Atenas (se classificam 24 duplas), sendo, inclusive, candidatas à participar da final olímpica. "Desde que estive no Brasil, em 1995, a seleção cresceu muito. Existem técnicas de talento e creio que em breve o País vai estar em igualdade com outros adversários mais fortes", disse Tatiana. Em seguida, ela destacou a evolução que Carolina e Isabela vêm conseguindo. "Elas (o dueto) estão melhorando não no decorrer dos anos, mas em meses. Do Mundial de Barcelona (em julho de 2003) para o Pan-Americano (em São Domingos, em agosto) avançaram muito." Para trazer a melhor seleção do mundo no nado sincronizado, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) celebrou um intercâmbio com a Confederação Russa. A CBDA desembolsará cerca de R$ 70 mil (usará verba do patrocinador) para arcar com hospedagens, alimentação e deslocamentos dentro do Brasil. Já os russos pagarão as passagens de ida e volta de sua equipe entre os dois países. Um dos maiores atrativos para a seleção russa vir ao Brasil foi o clima. Em sua terra natal a equipe estava treinando sob um temperatura de -10ºC.