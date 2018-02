Nado sincronizado do Brasil chega à final em Melbourne A equipe brasileira de nado sincronizado, na madrugada desta terça-feira, se classificou para a final de Rotinas Livres do 12.º Mundial de Esportes Aquáticos, marcada para as 5 horas deste sábado (horário de Brasília). O time brasileiro fez 88,834 pontos e terminou na 11.ª posição. "O nosso maior objetivo era ultrapassar a França e ficamos muito perto disto (as francesas totalizaram 89,000 pontos) e só não conseguimos por pequenos erros no início, principalmente no tempo, no sincronismo. Se cravarmos isto na final, ultrapassamos as francesas", disse a treinadora brasileira Roberta Périllier. Os principais adversários nos próximos Jogos Pan-Americanos - EUA, Canadá, México e Venezuela - ficaram em 4.º lugar (96,333 pontos), 6.º (95,000 pontos), 12.º (87,000 pontos) e 18.º lugar (79,334 pontos), respectivamente. As russas foram novamente as melhores com a já costumeira nota de 99,000 pontos. Brasileira chega em 8.º na maratona de 10 km A brasileira Poliana Okimoto terminou em oitavo lugar na prova de 10 quilômetros do Mundial de Esportes Aquáticos, vencida pela russa Larisa Ilchenko, que no domingo havia sido a campeã dos 5 quilômetros. A nadadora do Brasil terminou a prova em 2h04min09s1. O tempo da vencedora foi de 2h03min57s9. Ana Marcela Cunha, também do Brasil, chegou em 26.º lugar, com 2h13min17s6. A prova foi disputada na baía de St. Kilda, nos arredores de Melbourne. A medalha de prata foi para a britânica Casandra Patten, e a de bronze para a australiana Kate Brookes-Peterson, também terceira colocada nos 5 quilômetros. As águas-vivas na praia de St. Kilda dificultaram a atuação das nadadoras. Elas tiveram de dar quatro voltas num circuito marcado com bóias, até completar os 10 mil metros. A medalhista russa logo tomou a ponta do pelotão principal, com as britânica Patten e Keryanne Payne, Poliana Okimoto, a australiana Brookes-Peterson, a alemã Britta Kamrau-Corestein e a espanhola Yurema Requena. Pouco a pouco, as competidoras ficavam para trás. Na terceira volta, ficou claro que as medalhas estariam entre Ilchenko e Patten. Elas disputaram os últimos 500 metros braçada por braçada. Juliana Veloso se machuca em eliminatória da plataforma A saltadora Juliana Veloso se machucou no último salto do aquecimento para a disputa da eliminatória da plataforma. Ela sentiu a panturrilha da perna direita, mesmo local em que havia se contundido às vésperas de sua viagem rumo à Austrália. Como ela não se inscrevera na disputa do trampolim de 1 metro, resta à saltadora do Fluminense se recuperar para a prova do trampolim de 3 metros. "Cheguei a ouvir um estalo quando corri para fazer o meu quinto e último salto. O que chateia é que no aquecimento, eu treinei os meus quatro primeiros saltos e em dois, eu fui aplaudida. Ou seja, estava num bom momento para me apresentar e me garantir logo na Olimpíada de Pequim (os 12 primeiros das provas olímpicas de saltos - trampolim de 3 metros e plataforma - no Mundial se garantem logo para os Jogos Olímpicos)", falou Juliana. Ela iria enfrentar mais 33 competidoras no Melbourne Sports and Aquatic Center, incluindo a atual campeã pan-americana da prova e campeã mundial em Barcelona/2003, Emilie Heymans, do Canadá, e a americana Laura Wilkinson, atual campeã mundial de plataforma em Montreal/2005.