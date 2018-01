Nado sincronizado vai bem em Mundial A natação sincronizada brasileira começou bem sua participação no 9º Campeonato Mundial dos Desportos Aquáticos, que está sendo realizado em Fukuoka, no Japão, e vai até o dia 29. Fernanda Monteiro entrou com garra na apresentação técnica de solo e terminou entre as 12 primeiras do Mundial. As irmãs Isabela e Carolina de Moraes conseguiram o 11º lugar, com 90.733 pontos, na apresentação técnica do dueto. Amanhã, o pólo aquático feminino brasileiro estréia contra o Cazaquistão. Dueto e Equipe executam suas coregorafias livres e Viviane Motti, Fabiana Uyvary, Guilherme Bier e Carlos Pavão voltam à praia de Momochihama para os 10 km em águas abertas. A coreografia de solo do Brasil representou animais selvagens. Fernanda Monteiro está empatada em 12º com Sona Bernardova, da República Checa, com 87.600 pontos. Ao todo, 30 países mostraram suas rotinas técnicas, que têm apresentação mais curta que a livre, executam movimentos obrigatórios previamente escolhidos e vale 355 da nota final. Rússia, Japão e França, três potências da natação sincronizada mundial, estão na liderança da competição. O samba de Carolina e Isabela, que já havia agradado ao público desde o período de treinamento, voltou a fazer sucesso na piscina do Marine Messe. Estão na disputa 27 duetos. A torcida animada composta pelos demais atletas e dirigentes da delegação brasileira ajudou a contagiar a piscina do Mundial. Com apresentações quase perfeitas, Japão e Rússia estão empatados no primeiro lugar, com 98.000 pontos, seguidos por Canadá, com 96.400. Os duetos voltam a competir quarta-feira. As maratonas aquáticas também deram a largada na competição em Fukuoka. O gaúcho Guilherme Bier enfrentou as águas-vivas da Praia de Momochihama e chegou em 11º lugar entre 31 participantes, com o tempo de 57min01. Ele chegou ao lado do segundo pelotão de nadadores, com apenas um segundo de diferença. O baiano Fábio Lima chegou em 18.º, com 58min03. Entre as mulheres, Viviane Motti ficou em 20º lugar, com o tempo de 1h03min44 e Fabiana Carreço chegou em 25º, com 1h12min33. Os italianos dominaram as maratonas. Viola Valli e Luca Baldini levaram a medalha de ouro dos 5 km, respectivamente, com 1h00min23 e 55min37. Viola impressionou pela maneira como dominou a competição, com 100 braçadas por minuto.