Nado usa violência como tema para Pan Com o som de tiros, explosões, batidas de carros e simulações de violência, a seleção brasileira de nado sincronizado espera sensibilizar os juízes no Pan-Americano de São Domingos, em agosto, assegurar uma medalha e dar um grito de alerta ao abordar a polêmica questão da violência mundial no Pan. Leia mais no Estadão