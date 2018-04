Nalbandian arrasa Nadal na final em Paris

Com uma atuação arrasadora, o argentino David Nalbandian derrotou o espanhol Rafael Nadal, com direito a ?pneu?, para conquistar o título do Masters Series de Paris, com parciais de 6/4 e 6/0. É o segundo Masters que o tenista conquista - venceu também Madri na semana passada - e com capítulos interessantes na trajetória, como vitórias seguidas sobre Roger Federer, o número 1 do mundo. Os bons resultados neste final de temporada colocarão o argentino de volta ao grupo dos dez primeiros do ranking, mas não serão suficientes para classificá-lo para o Masters Cup de Xangai. Como vai estar de folga, Nalbandian deverá vir ao Brasil para fazer uma exibição diante de Guillermo Cañas, de 28 novembro a 2 de dezembro, na Ilha de Itaparica, Bahia. "Não tive um ano brilhante", reconheceu Nalbandian. "Mas termino a temporada com dois títulos importantes". Com as vitórias em Madri e Paris, iguala-se ao russo Marat Safin, que em 2004 conquistou os troféus dos dois últimos Masters do ano. Nadal teve pouco a comentar. "Ele jogou melhor do que eu." O Masters de Paris definiu os últimos classificados para Xangai: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Roddick, Nikolay Davydenko, David Ferrer, Fernando Gonzalez e Richard Gasquet. No feminino, Justine Henin caiu numa chave difícil: Jelena Jankovic, Anna Chakvetadze e Serena Williams. O outro grupo terá Svetlana Kuznetsova, Ana Ivanovic, Daniela Hantuchova e Maria Sharapova.