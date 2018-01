Nalbandián bate Davydenko e empata decisão da Davis David Nalbandian deu sobrevida à Argentina na decisão da Copa Davis. Neste domingo, o número oito do ranking mundial bateu o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 5/7 e 6/4, em Moscou, na Rússia. Com o resultado, a final ficou empatada por 2 a 2. A competição será decidida no quinto e último jogo, entre Marat Safin, 26.º do mundo e José Acasuso, 27.º, a ser disputado ainda neste domingo. Os dois já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do argentino. Nalbandián, que no sábado, ao lado de Augustín Calleri, perdeu o jogo de duplas para Dmitri Tursunov e Marat Safin, foi superior em todo o jogo e contou com o excesso de erros de Davydenko, terceiro melhor tenista do mundo. O russo perdeu várias oportunidades de quebrar o saque do rival. "Nós não vencemos ainda, então temos que esperar pelo último jogo. Mas é legal voltar aqui hoje (domingo), ganhar e ter a oportunidade de conquistar o título", disse o argentino. A Rússia luta belo bicampeonato da Davis. A Argentina busca seu primeiro título da competição.