Nalbandian desiste de participar do Masters Series de Paris O tenista argentino David Nalbandian anunciou neste domingo que não irá participar do Masters Series de Paris, último torneio da temporada regular da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O terceiro colocado no ranking de entradas alegou estar com uma gastroenterite (inflamação no estômago). Com a saída do sul-americano, a vaga na chave principal da competição francesa ficou com o anfitrião Arnaud Clément (50º do mundo). O convite que ele havia recebido da organização do evento passou para o também francês Nicolas Mahut, que irá disputar a competição pela primeira vez e estreará diante do russo Marat Safin. Além disso, o eslovaco Dominik Hrbaty tornou-se o cabeça-de-chave número 17. O torneio parisiense registra recorde de representantes nacionais na chave principal, com 11, um a mais do que a marca anterior em 2000. Apesar de ficar de fora do Masters de Paris, David Nalbandian deverá participar da Masters Cup de Xangai, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O atleta argentino ocupa atualmente a sexta colocação na Corrida dos Campeões.