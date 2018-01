Nalbandian despacha Ancic e encara mais um croata O argentino David Nalbandian venceu o croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, e avançou às semifinais do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. O próximo adversário de Nalbandian, número três do mundo, será outro croata, Ivan Ljubicic.