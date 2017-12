Nalbandian e capitão discutem em treino da Argentina O número 8 do mundo, David Nalbandian, e o capitão da equipe argentina na Copa Davis, Alberto Mancini, bateram boca durante um treino em Moscou, onde o time faz a partir de sexta a final da competição contra a Rússia. Relatos da imprensa argentina apontam que os dois discutiram por cerca de uma hora, na noite desta terça-feira, por causa da escalação do segundo jogador para as partidas de simples. Nalbandian, o melhor argentino do ranking, prefere a escalação de Agustín Calleri, número 29 do mundo, mas Mancini designou Juan Ignácio Chela, 33.º da lista, que acompanhou de perto a discussão. Tanto os jogadores como o técnico evitaram dar entrevistas após os treinos. Nesta quarta, Mancini minimizou o incidente, que assustou a imprensa argentina, já que a equipe é conhecida por sua coesão e entrosamento. "Estamos sob pressão e não é preciso aumentar as coisas", avisou o capitão. O sorteio dos jogos será feito nesta quinta-feira, quando a Argentina divulgará sua lista definitiva de jogadores - Jose Acasuso, número 27 do ranking completa o time que tentará o título inédito para o país. Pela Rússia, que foi campeã pela única vez em 2002, jogarão Nikolay Davydenko, 3.º do ranking mundial, Dmitry Tursunov (22.º), Mikhail Youzhny (24.º) e Marat Safin (26.º).