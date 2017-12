Nalbandian e Davydenko fazem a final do ATP de Estoril O argentino David Nalbandian e o russo Nikolay Davydenko, cabeças-de-chave número um e dois do Torneio de Estoril, decidem no domingo quem fica com o troféu da competição. Neste sábado, Nalbandian eliminou o espanhol Albert Portas por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Na outra semifinal o russo venceu o espanhol Carlos Moyá por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2.